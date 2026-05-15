Rai, Giachetti interrompe protesta nell’aula di Montecitorio

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Roma, 15 mag. (askanews) – Roberto Giachetti ha interrotto la protesta nell’Aula di Montecitorio, dopo che la maggioranza di centrodestra nella Commissione Vigilanza Rai si è detta disponibile a garantire il numero legale.
Questa mattina il deputato di Italia viva si era ammanettato al proprio banco parlamentare per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai annunciando anche lo sciopero della seta oltre a quello della fame.
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