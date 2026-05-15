Rai, Giachetti: sentita Meloni, credo abbia contribuito a sblocco Vigilanza

Roma, 15 mag. (askanews) – “Oggi mi ha chiamato anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, preoccupata della mia salute. Ho risposto a lei quello che ho detto a tutti gli altri: prima di occuparci della mia salute bisogna preoccuparci della salute della democrazia e credo che in qualche modo abbia il contributo”. Lo ha detto il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, che ha interrotto la protesta in Aula alla Camera, dove si era incatenato al banco, e ha sospeso lo sciopero della fame e della sete.

La decisione di Giachetti è arrivata dopo che la maggioranza di centrodestra nella Commissione Vigilanza Rai si è detta disponibile a garantire il numero legale.

Alla domanda se si fida della parola del centrodestra l’esponente di Iv ha risposto di “fidarsi della parola di tutti quelli che di fronte a un’iniziativa non violenta si espongono e prendono la posizione. Poi al momento opportuno vedremo che cosa accadrà”, ha aggiunto.