Rai, Giachetti: spero che non mi porteranno fuori dall’Aula con la forza

Roma, 15 mag. (askanews) – “Spero che non mi porteranno fuori dall’Aula con la forza”. Così il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, parlando in diretta dall’Aula di Montecitorio dove questa mattina si è ammanettato al proprio banco parlamentare per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai.

“Spero che questo non avvenga. Preferisco sperare che magari da qui a un po’ di tempo arrivi una risposta politica, perché io non ho bisogno di fare show, ma ho bisogno che la richiesta che faccio non per me ripeto, ma per il Paese sia rispettata”, ha aggiunto Giachetti.

“La maggioranza sta sequestrando la Commissione parlamentare di Vigilanza – organo di garanzia che deve vigilare sulla corretta informazione della RAI – ed è diventata una cosa per me inconcepibile”, ha spiegato. “Ho ritenuto che se loro sequestrano la Commissione parlamentare di Vigilanza io mi autosequestro in Aula e quindi stamattina dopo la fine della seduta ho annunciato che non mi muovo da qui finché non avrò una risposta”, ha detto ancora Giachetti in sciopero della fame e della seta.

Alla domanda su come farà se deve andare al bagno, il deputato Iv ha risposto: “Ho messo un pannolone, ho pensato a tutto. Non mi muovo da qui”.