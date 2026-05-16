Baarìa Film Festival 2026, Claudia Gerini presidente di giuria

Roma, 15 mag. (askanews) – Dal 22 al 27 giugno 2026, torna il Baarìa Film Festival (BAAFF), il primo festival italiano interamente dedicato al “cinema insulare”, giunto alla sua seconda edizione. BAAFF prosegue il suo viaggio alla scoperta di storie che hanno le isole come orizzonte narrativo: film girati o ambientati su un’isola, a partire dalla Sicilia che ospita la manifestazione. Il festival propone due Sezioni competitive internazionali, dedicate rispettivamente a lungometraggi “Maree” e a cortometraggi “Approdi”, oltre a proiezioni speciali, incontri con gli autori e masterclass.

Bagheria, terra natale di figure di spicco della cultura italiana come il regista Giuseppe Tornatore, il pittore Renato Guttuso, il fotografo Ferdinando Scianna e il poeta Ignazio Buttitta, diviene luogo d’incontro per opere, autori, interpreti, registi emergenti e cineasti affermati, chiamati a confrontarsi con l’immaginario insulare. Il BAAFF è anche l’occasione per un viaggio di riscoperta del patrimonio artistico e paesaggistico siciliano e luogo di dialogo tra culture, stimolando riflessioni su temi come ambiente, memoria e sostenibilità. La direzione artistica della manifestazione, prodotta dall’Associazione Culturale Kinema, con il patrocinio del Comune di Bagheria, è affidata a Vanessa Tonnini e Andrea di Quarto, fondatore e ideatore del progetto.

I premi, riproduzioni artistiche di uno dei “mostri” a guardia della celebre Villa Palagonia, simbolo di Bagheria, sono assegnati da una giuria composta da personalità di primo piano del mondo del cinema e della cultura italiana. A presiedere la Giuria del Concorso internazionale lungometraggi sarà Claudia Gerini, con lei giudicheranno i lungometraggi in competizione: Mimmo Calopresti, Dino Abbrescia e Maria Vera Ratti.

Accanto a loro, la Giuria del Concorso internazionale cortometraggi vede la presenza di Susy Laude, il Prof. Francesco Lo Piparo, Orio Scaduto (protagonista del film vincitore della sezione corti della prima edizione del Festival) e Francesca La Mantia.

In Maree – Concorso Internazionale Lungometraggi due le anteprime nazionali: Blue Heron di Sophy Romvari, presentato al Toronto International Film Festival 2025, Premio per il Miglior Primo Film alla 78ª edizione del Festival di Locarno e

“Kidnapping inc.” di Bruno Mourral, opera prima del regista haitiano, presentata in anteprima al Sundance, è un scoppiettante crime-comedy thriller, interamente girata ad Haiti.

Il Baarìa Film Festival è prodotto dall’Associazione Culturale Kinema con il sostegno del Comune di Bagheria. Rai Cultura e Rai Radio 3 sono Media Partner del Festival con Tele One, Radio IN e CinéMoi. Main sponsor: Almaviva Blubit, Enel, Villa Ramacca.