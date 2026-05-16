Motogp, Acosta in pole a Barcellona, Morbidelli secondo

Roma, 16 mag. (askanews) – Pedro Acosta conquista la pole position nel Gran Premio di Barcellona, firmando il miglior tempo nelle qualifiche della classe MotoGP sul circuito di Montmeló. Il pilota spagnolo chiude il suo giro decisivo in 1:38.068, confermando un ottimo stato di forma e mettendosi alle spalle un gruppo molto competitivo che vede Franco Morbidelli secondo e Alex Marquez terzo in griglia di partenza.

Nel contesto del Gran Premio di Barcellona, prova valida per il mondiale della MotoGP, la sessione decisiva si apre con un Q1 molto intenso che ribalta alcune gerarchie attese. Proprio Morbidelli, proveniente dalla prima fase di qualifiche, riesce a conquistare l’accesso al Q2 e poi a piazzarsi in prima fila provvisoria fino al secondo posto finale, confermando il buon rendimento della sua Ducati VR46. Alex Marquez completa la prima fila con una prestazione solida e costante, restando sempre nelle posizioni di vertice durante l’intero Q2.

Alle spalle dei primi tre si piazzano Raul Fernandez in quarta posizione, Johann Zarco quinto e Fabio Di Giannantonio sesto, a conferma di una griglia estremamente compatta nei tempi sul giro secco. La seconda fila rispecchia un equilibrio tra Aprilia, KTM e Honda, con distacchi ridotti e una lotta serrata che lascia aperti scenari interessanti in vista della Sprint Race.

Giornata più complicata invece per alcuni protagonisti attesi. Jorge Martin chiude in nona posizione dopo una sessione condizionata da una caduta nel Q1 e da un passaggio non del tutto lineare al Q2. Marco Bezzecchi termina in dodicesima posizione dopo una scivolata nel finale del Q2 che compromette il suo giro decisivo, relegandolo nelle retrovie rispetto alle aspettative della vigilia.

Ancora più difficile la situazione per Francesco Bagnaia, eliminato nel Q1 per appena 51 millesimi e costretto a partire dalla tredicesima posizione. Il pilota italiano non riesce a trovare il giro utile per accedere alla fase decisiva delle qualifiche e paga una sessione complessa, segnata da traffico e piccoli errori nel momento cruciale.

La griglia di partenza del GP di Barcellona conferma quindi un grande equilibrio tra i costruttori e una forte presenza spagnola nelle prime posizioni, con Acosta leader della sessione e Morbidelli capace di inserirsi tra i protagonisti dopo il passaggio dal Q1.

Nel pomeriggio è in programma la Sprint Race alle ore 15, primo appuntamento che assegna punti mondiali del weekend e che potrebbe già ridefinire gli equilibri del fine settimana catalano all’interno del mondiale MotoGP.