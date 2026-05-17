Iran, Meloni: Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni

Roma, 16 mag. (askanews) – “Siamo convinti che una soluzione sostenibile alla crisi debba poggiare su alcuni pilastri. Il primo è la riapertura dello Stretto di Hormuz, senza pedaggi o restrizioni discriminatorie, perché è dalla libertà di navigazione che passa la prosperità non solo del Mediterraneo e del Golfo, ma di tutto il mondo”. Lo ha detto, a quanto si apprende la premier Giorgia Meloni, nel suo intervento in Grecia, a Navarino, allo Europe Gulf forum.