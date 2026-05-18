Italia da record nella classifica ATP: Sinner n°1, Musetti esce dalla top-10

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia, dopo il trionfo di Jannik Sinner agli Internazionali, è l’unica nazione con quattro giocatori in Top 16 nel ranking ATP pubblicato oggi. Il campione dei record, secondo dopo Novak Djokovic a completare il Career Golden Masters, ma capace di riuscirci a soli 24 anni contro i 31 del serbo, vanta 14.700 punti in classifica. Nessuno ne aveva mai avuti così tanti dal 2016, da quando cioè Djokovic ne assommava 14.840 durante le due settimane dello US Open 2016.

L’assenza di Carlos Alcaraz, che ha saltato Roma e non giocherà il Roland Garros, dà a Sinner la certezza di restare numero 1 fino a dopo Wimbledon, e dunque almeno di raggiungere le 80 settimane da numero 1 di Lleyton Hewitt, il decimo giocatore che ne ha trascorse di più in vetta nella storia del ranking computerizzato, introdotto nel 1973. Il numero 2 d’Italia è Lorenzo Musetti, n.11 del mondo, uscito dalla Top 10 per la prima volta dal suo ingresso un anno fa, che salterà il prossimo Roland Garros per infortunio. Resta 12esimo Flavio Cobolli, sale alla 16esima Luciano Darderi, semifinalista a Roma, che si regala il best ranking e la certezza di essere tra le prime 16 teste di serie al Roland Garros.

Da segnalare anche il ritorno in Top 100 di Matteo Arnaldi (96, +12) e i progressi di Andrea Pellegrino, arrivato fino agli ottavi a Roma prima di scontrarsi contro Sinner. Grazie a questo risultato ha guadagnato 29 posizioni (nessuno tra i primi 20 italiani ha fatto meglio) ed è risalito alla numero 126, solo un posto sotto il best ranking.

Questa la top ten della nuova classifica Atp:

1. Jannik Sinner (Ita) 14.700 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 11.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.705 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.710 (–)

5. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.060 (–)

6. Ben Shelton (Usa) 4.030 (–)

7. Daniil Medvedev (Rus) 3.760 (+2)

8. Taylor Fritz (Usa) 3.720 (-1)

9. Alex De Minaur (Aus) 3.665 (-1)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.230 (+1)

Così gli altri italiani

11. Lorenzo Musetti 3.115 (-1)

13. Flavio Cobolli 2.790 (–)

16. Luciano Darderi 2.260 (+4)

69. Lorenzo Sonego 815 (-3)

72. Mattia Bellucci 777 (+8)

96. Matteo Arnaldi 636 (+10)

107. Matteo Berrettini 585 (-7)

126. Andrea Pellegrino 507 (+29)

118. Francesco Maestrelli 490 (-16)

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).