Nel volley Perugia sul tetto d’Europa, Manfredi “Grande conferma”

PERUGIA (ITALPRESS) – Sul tetto d’Europa c’è di nuovo la Sir Sicoma Monini Perugia. I ragazzi di Angelo Lorenzetti, che ieri pomeriggio avevano già superato il Pge Projekt Varsavia, realizzano il back-to-back battendo, come un anno fa, i polacchi dell’Aluron Warta Zawiercie con il netto punteggio di 3-0 (29-27, 25-18, 25-15). Si tratta del terzo titolo stagionale per gli umbri, che chiudono nel migliore dei modi una stagione nella quale erano già arrivati lo scudetto e il Mondiale per Club. Si tratta di un tris anche per il volley italiano nelle competizioni per club. Il trionfo di Perugia, infatti, si aggiunge a quelli di Piacenza in Cev Cup e di Milano in Challenge Cup. Un match, quello dell’Inalpi Arena di Torino, scivolato via rapidamente dopo un primo set più equilibrato. Sono infatti serviti quattro set point agli umbri per chiudere il parziale, dopo aver annullato a loro volta una chance per lo Zawiercie.

La storia cambia nel secondo set, che finisce rapidamente tra le mani di Perugia. Giannelli e compagni vanno avanti sul 17-9, gestendo senza problemi il vantaggio e portandosi sul 2-0. In avvio di terzo set c’è un accenno di reazione dello Zawiercie, che va avanti 4-2 prima di veder sfumare il vantaggio in favore di un Perugia che, da quel momento, non si ferma più. Il parziale termina 25-15 e Perugia può esultare: è di nuovo campione d’Europa. “La straordinaria conferma di Perugia in Champions League è il frutto di un lavoro eccezionale portato avanti dalla società con competenza, visione e continuità – ha detto il presidente della Federvolley, Giuseppe Manfredi -. Vincere per il secondo anno consecutivo la massima competizione europea non è mai casuale: significa aver costruito nel tempo una realtà solida, ambiziosa e capace di mantenersi ai vertici del volley internazionale. Perugia rappresenta oggi un modello di organizzazione e programmazione, oltre che un motivo di orgoglio per tutta la pallavolo italiana”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).