Pirelli, con il Cyber Tyre 1.500 chilometri al volante della Pagani Utopia

ROMA (ITALPRESS) – Un viaggio di oltre 1.500 chilometri in Europa, al volante della Pagani Utopia Roadster equipaggiata di serie con la tecnologia Cyber Tyre, collegando Pirelli con Pagani Automobili e Bosch Engineering. Sono le aziende che per prime hanno integrato con i sistemi di dinamica veicolo la tecnologia Pirelli Cyber Tyre, l’ecosistema digitale che ha cambiato il ruolo del pneumatico, trasformandolo da sistema passivo di trasmissione di forze a protagonista attivo capace di trasmettere dati sui pneumatici e sulle condizioni stradali, dando come primo beneficio una maggiore sicurezza alla guida.

La Pagani Utopia Roadster dotata della tecnologia Cyber Tyre in primo equipaggiamento è partita dalla sede di Pagani Automobili, a San Cesario sul Panaro, dove è stata progettata e costruita. L’hypercar italiana è stata il primo modello ad adottare tale sistema integrato con i sistemi elettronici che governano la dinamica del veicolo. A consentire il dialogo fra pneumatici e sistemi come ABS, ESP e controllo di trazione è stato l’accordo con Bosch, in particolare con Bosch Engineering, seconda tappa di questo viaggio che ha raggiunto Abstatt, a nord di Stoccarda. Infine, di nuovo in Italia, a Milano, nella sede di Pirelli, dove la tecnologia è stata ideata e sviluppata. A raccontare il sistema Cyber Tyre durante le tappe di questo viaggio: Horacio Pagani, fondatore e anima di Pagani Automobili; Johannes Joerg Rueger, CEO di Bosch Engineering; Piero Misani, CTO di Pirelli e Corrado Rocca, Head of Pirelli Cyber Unit.

“Da oltre vent’anni, la nostra ricerca è guidata dal principio leonardesco di Arte e Scienza: un’hypercar non deve solo essere veloce, ma anche un’opera capace di trasmettere fiducia e sicurezza a chi la guida – afferma Horacio Pagani, fondatore di Pagani Automobili -. Con Pirelli Cyber Tyre, la gomma acquisisce la sensibilità di una mano umana, percependo l’asfalto e comunicando con il cuore elettronico di Pagani Utopia Roadster per trasformare ogni metro in un istante di controllo assoluto. Per noi Pirelli è un partner, un amico, che condivide la nostra stessa ossessione per la sicurezza; insieme, abbiamo dato voce al punto di contatto tra il sogno e la strada”. Johannes-Joerg Rueger, CEO di Bosch Engineering: “Siamo orgogliosi di collaborare con un innovatore come Pirelli, unendo la loro pionieristica tecnologia Cyber Tyre con la nostra profonda competenza nella dinamica del veicolo. Questa collaborazione sprigiona tutto il potenziale dei pneumatici intelligenti e vederla prendere forma in un capolavoro automobilistico come la Pagani Utopia Roadster ci permette di definire nuovi standard in termini di prestazioni, sicurezza e di un’esperienza di guida senza pari”.

Secondo Piero Misani, Chief Technical Officer of Pirelli, “questo viaggio della tecnologia Cyber Tyre è la realizzazione concreta di una visione nata oltre vent’anni fa, cioè che il pneumatico potesse evolvere da elemento passivo a sensore attivo, capace di generare dati e non solo di trasmettere forze. Insieme a partner come Pagani e Bosch, abbiamo inaugurato una nuova era di sicurezza e performance digitale, dimostrando che quell’intuizione pionieristica era corretta”. Per Corrado Rocca, Head of Pirelli Cyber, “l’integrazione di Cyber Tyre sulla Utopia Roadster e l’attivazione di funzionalità assieme a Bosch conferma la maturità tecnica della nostra soluzione. Forniamo parametri basati sulle effettive caratteristiche del pneumatico montato sul veicolo, permettendo all’elettronica di bordo di funzionare in modo più preciso, aumentando sicurezza e prestazioni”.

-foto ufficio stampa Pirelli –

(ITALPRESS).