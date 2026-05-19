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Poste Italiane prima platform company del Paese

| 19 Maggio 2026 15:51 | 0 commenti

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Roma, 19 mag. (askanews) – Dagli uffici postali all’App P, dagli Atm alle reti terze, la strategia omnicanale di Poste Italiane si conferma un modello vincente: nel 2025 sono stati 27,2 milioni, in crescita del 7,7%, i contatti giornalieri. Al centro del modello la nuova Super App P, che rappresenta la sintesi del percorso di trasformazione digitale dell’azienda e ha permesso a Poste Italiane di raggiungere nel 2025 la cifra di 19,4 milioni di clienti digitali. Il servizio del TG Poste.

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