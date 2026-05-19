Tra Italia-India Partenariato Strategico Speciale, domani a Roma incontro Meloni-Modi

Roma, 19 mag. (askanews) – Incontri annuali a livello di capi di governo; l’impegno congiunto a raggiungere entro il 2029 un volume di interscambio commerciale pari a 20 miliardi di euro, anche attraverso la valorizzazione del potenziale dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e India; il lancio dell’Anno della Cultura e del Turismo Italia-India 2027; il rafforzamento dell’iniziativa INNOVIT India, finalizzata a promuovere il dialogo tra i rispettivi ecosistemi dell’innovazione. Sono gli “obiettivi principali” della dichiarazione congiunta che firmeranno domani a Roma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Primo Ministro dell’India, Narendra Modi, e che eleverà le relazioni tra i due paesi al rango di Partenariato Strategico Speciale.

La visita in Italia di Modi, in programma domani a Villa Pamphilj alle 11,30, riveste “particolare importanza nel quadro del consolidamento delle relazioni tra Italia e India e del rafforzamento del dialogo politico tra le due Nazioni”, sottolineano fonti italiane. Si tratta della prima visita bilaterale in Italia, dopo la partecipazione al G7 di Borgo Egnazia nel giugno 2024 e al G20 di Roma nell’ottobre 2021 e della prima missione ufficiale a Roma di un Primo Ministro indiano negli ultimi 26 anni.

L’incontro con Meloni – il settimo in tre anni, nel quadro di un intenso e continuo dialogo politico bilaterale – conferma “la solidità del partenariato tra i due Stati”. In tale contesto, sottolineano le stesse fonti, si inseriscono anche le recenti missioni istituzionali a Nuova Delhi del Ministro della Difesa, Guido Crosetto nell’aprile scorso, del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso nel febbraio 2025 e del Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri, Antonio Tajani nel dicembre 2024 e nell’aprile 2025.

Grazie all’avvio del Partenariato Strategico Italia-India nel 2023 e al successivo lancio del Piano d’Azione Strategico Congiunto 2025-2029, “il dialogo politico tra le due Nazioni ha raggiunto un livello di intensità senza precedenti, favorendo un significativo ampliamento della cooperazione bilaterale in numerosi ambiti strategici. La collaborazione si estende oggi dalla difesa alla ricerca scientifica, dal commercio agli investimenti, fino allo sviluppo di un’intelligenza artificiale umano-centrica, nonché al contrasto del terrorismo e del traffico di esseri umani”.

Nel corso del loro incontro, Meloni e Modi adotteranno una Dichiarazione Congiunta che “eleverà le relazioni tra Italia e India al rango di Partenariato Strategico Speciale. Il documento individua nuove e ambiziose direttrici di cooperazione bilaterale, rafforzando ulteriormente il quadro del partenariato tra i due Stati”.

Oltre ai principali dossier bilaterali, il Presidente Meloni e il Primo Ministro Modi affronteranno le più rilevanti questioni internazionali, con particolare riferimento alla situazione in Medio Oriente, al conflitto in Ucraina e alla sicurezza nell’Indo-Pacifico.

I due leader parteciperanno, inoltre, a un pranzo di lavoro con i vertici di importanti gruppi industriali italiani e indiani, nel corso del quale sarà promosso uno scambio di vedute sulle migliori modalità per rafforzare ulteriormente la cooperazione economica, commerciale e nel settore degli investimenti.

Infine, assisteranno alla firma di una serie di intese nei settori del trasporto marittimo, dell’agricoltura, dell’istruzione superiore, dei minerali critici, della cooperazione museale e del contrasto ai reati economico-finanziari.