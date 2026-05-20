Meloni-Modi: urgente riformare l’Onu, proteggere multilateralismo

Roma, 20 mag. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il primo ministro dell’India Modi hanno sottolineato “l’urgente necessità di riformare le Nazioni Unite per renderle più rappresentative e adatte alle realtà odierne”. È quanto si legge in uno dei punti della dichiarazione congiunta firmata oggi a villa Pamphilj in occasione del vertice Italia-India.

Nel documento di 39 punti, “entrambi i leader hanno sottolineato l’importanza di collaborare in seno alle Nazioni Unite e in altre piattaforme globali, tra cui il G20, per proteggere il multilateralismo e sostenere un ordine internazionale basato sulle regole”.