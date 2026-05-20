Norimberga riapre Centro di documentazione: cultura trasforma memoria

Roma, 20 mag. (askanews) – “Norimberga è una città medievale, il mercato italiano è molto importante per noi, più di 90.000 pernottamenti dall’Italia solo a Norimberga. Abbiamo una grande trasformazione in arrivo: il Centro di documentazione riapre al pubblico il 22 di maggio”: lo ha detto ad askanews la direttrice dell’ente per la promozione turistica di Norimberga, CTZ Norimberga (Congress- und Tourismus-Zentrale Nuernberg), Yvonne Couline, a margine di un evento per la stampa dll’Ente nazionale Germanico per il Turismo (ENGT) che si è tenuto al Goethe Institut a Roma.L’ampliamento e una nuova mostra permamente del Centro di documentazione (“Dokumentationszentrum Reichsparteitagsgelaende”) – museo di Norimberga situato nell’ala nord della grande Sala dei Congressi – sarà inaugurato il 21 e aperto al pubblico il 22 maggio 2026.La città bavarese, nota per il Processo ai gerarchi nazisti (1945-1946), nei prossimi anni ha in programma di riprogettare completamente l’ex area raduni del partito nazionalsocialista (rimasta incompleta a causa della Seconda guerra mondiale), facendo della Sala Congressi dal settembre 2028 la nuova sede del Teatro dell’Opera della città.”Quando si parla di Cultura della Memoria: abbiamo in programma di stabilire nella Sala dei Congressi il nuovo Teatro dell’Opera di Norimberga entro tre anni, proprio nel Palazzo di Congressi, non solo l’Opera, ma anche spazi per artisti internazionali”, ha spiegato la responsabile. “La cultura riprende questo Palazzo. Questi luoghi saranno ritrasformati, è un processo di trasformazione, dove la cultura è il cuore, il centro del progetto”, ha aggiunto. “Norimberga è anche sinonimo di mercatini di Natale, nel 2028 il Mercatino di Natale (Christkindlesmarkt, ndr), il più conosciuto della Germania, celebra 350 anni dalla sua nascita. É famoso per i Lebkuchen (Pan di Zenzero), il Gluehwein (Vin Brulé) e le salsicce”, ha concluso Couline.