Uefa, dopo Euro 2028 nuovo format per Nations League e qualificazioni Europee

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo format per la Nations League e per le qualificazioni europee a partire dalla stagione 2028-2029. E’ quanto ha deciso la Uefa nel corso del comitato esecutivo di Istanbul. La Nations League passerà, a partire dall’edizione 2028/29, dalle attuali quattro leghe a tre leghe composte da 18 squadre ciascuna. Ogni lega sarà composta da tre gironi da sei squadre che disputeranno sei partite contro cinque avversari diversi: in casa o in trasferta contro squadre appartenenti a fasce diverse, in casa e in trasferta contro l’avversario della stessa fascia. Con 55 squadre partecipanti, la Lega C sarà composta da un girone di 7 squadre, le cui partite inizieranno una finestra prima. I quarti di finale, le Final Four e gli spareggi di promozione/retrocessione seguiranno lo stesso format attuale.

Anche le qualificazioni europee avranno una struttura a livelli: la Lega 1, composta dalle 36 squadre delle Leghe A e B della Nations League, e la Lega 2, composta dalle restanti 18 (o 19). Nella Lega 1 ci saranno tre gironi da 12 squadre, sorteggiate da tre fasce da 12 squadre ciascuna.

Ogni squadra disputerà sei partite, in casa o in trasferta, contro sei avversari diversi, due per fascia, in modo simile al formato delle competizioni Uefa per club. La Lega 2 si svolgerà esattamente come la Lega C della Nations League con tre gironi da 6 (o uno da 7). Pur essendo direttamente qualificate alla fase finale, le squadre ospitanti prenderanno parte alle qualificazioni europee con un obiettivo legato alla loro posizione nella prossima edizione della Nations League. Le squadre meglio classificate di ciascun girone della Lega 1 si qualificheranno direttamente, mentre i posti rimanenti saranno assegnati tramite degli spareggi, il che garantirà eque possibilità di qualificazione anche alle squadre della Lega 2. Il progetto sarà perfezionato nei prossimi mesi prima di essere sottoposto a settembre all’approvazione definitiva del formato dettagliato nella prossima riunione del Comitato Esecutivo.

“I nuovi format miglioreranno l’equilibrio competitivo, ridurranno il numero di partite senza nulla in palio, offriranno ai tifosi una competizione più avvincente e dinamica, garantendo al contempo a tutte le squadre pari opportunità di qualificazione senza aggiungere ulteriori date al calendario internazionale” il commento del presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin. La prossima riunione del Comitato Esecutivo Uefa è prevista il 15 settembre 2026 a Salonicco.

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