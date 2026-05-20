“Vite parallele”, nuovo brano di Ron a quattro anni da ultimo album

Milano, 20 mag. (askanews) – Nuova canzone per Ron, dal titolo “Vite parallele”, disponibile dal 22 maggio in streaming e in radio, a (quasi) quattro anni dai più recenti inediti pubblicati nell’album “Sono un figlio”.

Rispondendo a una personale esigenza di tornare a fare musica e alla costante richiesta dei fan, Ron ha deciso di entrare in studio a comporre e realizzare nuove canzoni – nelle pause del lungo tour “Al Centro esatto della musica” – lavorando proprio con il suo team di musicisti con cui si esibisce in giro per l’Italia.

“Dopo un lungo periodo di pausa ho sentito il bisogno di tornare al mio pubblico con un brano intenso che parla di assenze, di scelte e di quella parte di noi che continua a credere anche quando la ragione dice di lasciar andare. La canzone è frutto di un lavoro di gruppo, pensata e realizzata nei lunghi viaggi tra una città e l’altra con Stefania Tasca e Giuseppe Tassoni, che sono parte dei musicisti che mi accompagnano nei live”, Ron a proposito della nuova canzone.

“Vite parallele” è un brano dall’atmosfera internazionale; raffinate sonorità fanno da tappeto alla sua voce che il tempo ha reso sempre più calda ed espressiva. L’arrangiamento combina elementi live – come chitarre, hammond e sezione ritmica – con texture elettroniche, creando un equilibrio tra sonorità dal richiamo retrò e un impianto sonoro moderno: così, la canzone conferma la coerenza stilistica e l’eleganza del cantautore, che con ogni probabilità ci sorprenderà ancora con altri inediti nel corso di quest’anno.

Premio Tenco alla Carriera e a 30 anni dalla sua vittoria al Festival di Sanremo (con “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, in coppia con Tosca), a suggellare uno dei più prestigiosi percorsi artistici della scena cantautorale italiana, iniziato nel 1970 non ancora diciassettenne conquistando da subito notorietà e favore del pubblico, fino a diventare protagonista indiscusso del panorama musicale italiano. Artista raffinato e sensibile, un repertorio ricchissimo (26 album da studio) e tra i più belli della canzone italiana, con il suo talento e intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per “giganti” del panorama musicale, rimasti impressi nella memoria collettiva.