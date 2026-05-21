Calcio, Principe William celebra l’Aston Villa: notte incredibile

Roma, 21 mag. (askanews) – Entusiasmo alle stelle per il principe William dopo la vittoria dell’Aston Villa in Europa League. Il principe del Galles, grande sostenitore del club di Birmingham, ha seguito la finale a Istanbul vivendo la serata tra tribuna e spogliatoi, condividendo i festeggiamenti con la squadra.

Secondo quanto riferito dal difensore Matty Cash, il futuro sovrano ha preso parte ai festeggiamenti post partita insieme ai giocatori, partecipando anche ai momenti di celebrazione negli spogliatoi, in un clima di grande festa collettiva.

La sua presenza era stata già evidente durante il match, con reazioni accese ai gol che hanno deciso la finale e con esultanze particolarmente partecipate sugli spalti.

Per l’Aston Villa si tratta di un successo storico, il primo trofeo europeo dopo quasi trent’anni, che riporta il club ai vertici dopo una lunga attesa. William, nel suo messaggio social, ha ricordato anche il percorso della squadra e ha voluto dedicare un pensiero al centrocampista Boubacar Kamara, fermato da un infortunio.

Il principe ha concluso il suo intervento con i tradizionali slogan dei tifosi, celebrando una vittoria definita da lui stesso una “notte incredibile”.