Cannes, “La Gradiva” di Atlan trionfa alla Semaine De La Critique

Roma, 21 mag. (askanews) – “La Gradiva”, il film scritto e diretto da Marine Atlan, ha vinto il Grand Prix Ami Paris, il riconoscimento più prestigioso della 65esima edizione della Semaine de la Critique della 79esima edizione del Festival di Cannes.

Il lungometraggio d’esordio della regista francese con protagonisti Antonia Buresi, Colas Quignard, Suzanne Gerin, Mitia Capellier-Audat è una produzione Francia-Italia ed è ambientato interamente in Italia, tra Pompei e Napoli, una produzione Films du poisson, coprodotto da Arte France Cinema e, per l’Italia, da Bibi Film TV di Angelo Barbagallo.

Sarà distribuito in Italia da Fandango Distribuzione, vendite internazionali Mk2 Films.

Racconta di una classe di liceali che si reca a Pompei alla scoperta delle rovine e dei corpi pietrificati dal Vesuvio. Il viaggio si trasforma in un momento unico in cui la forza della giovinezza incontra un mondo congelato nel tempo. I loro desideri cominciano ad affiorare con intensità inaspettata, conducendoli verso una frattura irreversibile.

Completano il cast: Rouge Isaac, Hadya Fofana, Lou-Ann Le Glorennec, Chamathka Warahena, Cherazade Hammedi, Camille Ménard-Harnish, Gustave Tersiguel, Mathéo De Carlo, Alma Polgar, Mariam Bouras, Léonilde Moucheroud, Emmanuelle Lafon, Lila Latronche, Anna Heckel, Romaïssa Taleb, Djimo Salim Nassokho, Kessy Mendy, Youssef Ben Hadj Amor.