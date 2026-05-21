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Flotilla, Mantovano: portato all’aeroporto con manette e catene a caviglie

| 21 Maggio 2026 09:32 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 21 mag. (askanews) – “Sono stato portato all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie”. Lo ha raccontato il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovano, appena atterrato a Fiumicino, che si trovava a bordo di un’imbarcazione della Flotilla diretta a Gaza, bloccata dalla marina israeliana.

“Durante la perquisizione mi hanno strappato di dosso la cerata e mi hanno tolto i pantaloni dove custodivo il portafogli con i documenti che non mi hanno restituito”, ha aggiunto sottolineando che la marina israeliana “ci ha sparato due volte con proiettili non so di che tipo sulla barca prima di salire a bordo”.

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