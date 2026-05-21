Formula1, Hamilton: “Voglio restare in Ferrari a lungo”

Roma, 21 mag. (askanews) – Lewis Hamilton guarda al futuro con la Ferrari e respinge le voci su un possibile addio alla Formula 1. Nella conferenza piloti del Gran Premio del Canada, il sette volte campione del mondo ribadisce la volontà di proseguire a lungo con la scuderia di Maranello. “Ho ancora un anno e sono motivato. Ci provano in tanti a farmi ritirare, ma sto già pensando a ciò che mi aspetta e sto programmando i prossimi cinque anni e spero di restare in Ferrari per tanto tempo”, dice il britannico.

Hamilton si sofferma anche sul lavoro svolto in questi mesi con il team. “Penso che si possa estrarre ancora molto dalla macchina, e qui può succedere di tutto. Con l’aggiornamento portato a Miami penso che più o meno saremo al livello di McLaren e Red Bull che sono cresciute. Mercedes, però, porterà un grande aggiornamento”. Il pilota Ferrari elogia inoltre il simulatore di Maranello: “Quello della Ferrari è il migliore mai visto, così come il gruppo, il più ampio con cui ho lavorato. Ho dato indicazioni sulle simulazioni e stiamo crescendo”.

Il britannico racconta anche il legame speciale con Montreal: “Adoro venire qui, ci sarà anche mia madre per godersi un’atmosfera unica. La pista è una delle migliori al mondo e qui ho vissuto grandi momenti”. Hamilton dedica poi un passaggio alla recente vittoria dell’Arsenal in Europa League: “Mia sorella mi spinse a tifare Arsenal quando ero bambino. La vittoria di ieri è stata emozionante e mi ha reso orgoglioso”.

Tra gli altri protagonisti della conferenza anche Lance Stroll, felice di correre in casa con l’Aston Martin: “Tornare qui è grandioso, adoro la pista, i fan e tutta la città”. Il canadese conferma i progressi del team dopo Miami, dove sono stati risolti i problemi di vibrazioni, e annuncia ulteriori aggiornamenti tra Spa e Zandvoort.

Valtteri Bottas, ora alla Cadillac, parla invece della crescita della squadra americana: “L’aggiornamento ha portato tanto a livello aerodinamico, stiamo facendo progressi dietro le quinte e anche a Montreal porteremo novità”. Il finlandese spende poi parole d’elogio per Andrea Kimi Antonelli: “È cresciuto in poco tempo, ora lo vedo molto più a suo agio”.