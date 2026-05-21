Gabry Ponte annuncia “TIK TAK” il nuovo singolo col rapper Salmo

Milano, 21 mag. (askanews) – In attesa di tornare a far ballare con “San Siro Dance 2026”, Gabry Ponte annuncia “TIK TAK”, il nuovo singolo che vede la collaborazione del rapper Salmo. Il brano sarà disponibile da venerdì 29 maggio.

Il singolo non è solo una collaborazione, ma un glitch nella matrice nato un pomeriggio in studio dove due universi apparentemente distanti sono entrati in una collisione perfettamente sincronizzata. Da una parte il “world building” sonoro di Gabry Ponte, un architetto della dance che mastica BPM e synth, dall’altra il flow tagliente di Salmo che seziona il beat con precisione chirurgica. “TIK TAK” rappresenta un’anomalia di sistema che crea una miscela esplosiva in cui la cassa dritta dei festival incontra l’attitudine hardcore. Se la fama dei due artisti è il point of entry, il brano è l’easter egg che nessuno si aspettava di trovare per resettare gli standard del panorama italiano.

Dopo essersi riconfermato ancora una volta il dj-producer italiano più ascoltato al mondo, oltre al #2 artista italiano più ascoltato all’estero secondo la classifica Spotify Wrapped 2025 ed essersi esibito all’Arena di Verona in occasione della Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, Gabry Ponte tornerà a far ballare lo Stadio San Siro di Milano con “San Siro Dance 2026” powered by RTL 102.5, in programma sabato 27 giugno 2026. Per info e biglietti su www.livenation.it.

Dopo il concerto evento dello scorso giugno, che lo ha incoronato primo dj ad esibirsi nel tempio dello sport e della musica live di Milano – con uno show sold out da 56 mila presenze – Gabry Ponte sarà nuovamente protagonista assoluto di una serata imperdibile che catapulterà i fan in una grande festa all’insegna delle sue hit che hanno lasciato e continuano a lasciare un segno nella storia della musica dance. La scaletta sarà un susseguirsi continuo di grandi successi, dai più recenti – con cui ha collezionato due dischi di diamante – fino alle hit intramontabili che lo hanno reso un’icona internazionale, per dare vita a uno show (co-prodotto da Gekai On Stage e Live Nation) unico nel suo genere.

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Con lo storico live dello scorso anno a San Siro, l’artista è entrato di diritto nella ristrettissima cerchia di DJ capaci di riempire uno stadio con un headlining show, unendosi a Tiësto, David Guetta, DJ Snake e Alok.