Segaert vince la dodicesima tappa del Giro d’Italia, Eulalio resta in maglia rosa

NOVI LIGURE (ITALPRESS) – Alec Segaert vince in solitaria la dodicesima tappa del Giro d’Italia 2026, la Imperia-Novi Ligure di 175 km. Il corridore della Bahrain – Victorious ha anticipato tutti con un’azione personale a 3 km dall’arrivo: secondo posto per Toon Aerts (Lotto Intermarché), a chiudere il podio di giornata Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team).

Come da previsione, la tappa è stata segnata dalle fughe di giornata e dagli attacchi da lontano. Jonas Geens (Alpecin Premier Tech), Jardi Christiaan Van der Lee (Ef Education Easy Post), Juan Pedro Lopez (Movistar Team), Mattia Bais (Polti Visit Malta) e Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) hanno composto la fuga iniziale, ma le squadre dei velocisti hanno lasciato poco margine di manovra.

A 100 km dall’arrivo lo svantaggio si è dimezzato intorno ai 42″, la situazione ha mescolato nuovamente le carte con una nuova fuga composta da Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Johan Jacobs (Groupama FDJ United), Jardi Christiaan Van Der Lee (Ef education Easy post), Jonas Geens (Alpecin Premier Tech), Jonas Rutsch (Lotto Intermarche) e Fredrik Dvernes Lavik (Uno X Mobility).

Sulle due salite di giornata si è ricucito lo strappo, a 60 km dal traguardo la seconda azione è stata definitivamente annullata. Sulla salita del Bric Berton i velocisti hanno fatto fatica, a vincere è stato dunque Segaert, che ha beffato tutti. Il compagno di squadra Afonso Eulalio rimane in maglia rosa e guadagna altri 6″ da Jonas Vingegaard grazie all’abbuono del chilometro Red Bull.

Domani tredicesima tappa la Alessandria-Verbania di 189 km, un’altra frazione adatta ai velocisti, almeno sulla carta, o chi vorrà attaccare da lontano.

LE DICHIARAZIONI

Alec Segaert: “Questo è il mio modo di vincere le gare, tutto è andato secondo i piani, ho visto l’opportunità nel finale, l’importante è non esitare. Sta andando benissimo per la nostra squadra, Eulalio sta volando, l’atmosfera è fantastica nella squadra, l’obiettivo è tenere la maglia rosa il più possibile. La squadra mi ha sostenuto, ho avuto il via libera per tentare di vincere tappe con finali del genere”.

Jonathan Milan: “Sapevamo che sarebbe potuta uscire una tappa del genere, abbiamo cercato di tenere duro, di rientrare, abbiamo avuto una buona collaborazione con Magnier, abbiamo fatto il massimo. Poi non siamo più riusciti a rientrare, ci siamo rialzati a 15 km dall’arrivo, mi dispiace non aver fatto la volata, le possibilità sono quelle che sono in un Grande Giro, oggi ci tenevo a fare bene, ora la testa va a domenica”.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Alec Segaert BEL (Bahrain – Victorious) in 3h53’00”

2. Toon Aerts BEL (Lotto Intermarché) a 3″

3. Guillermo Thomas Silva URU (XDS Astana Team) s.t.

4. Ethan Vernon GBR s.t.

5. Jasper Stuyven BEL s.t.

6. Orluis Aular VEN s.t.

7. Madis Mihkels EST s.t.

8. Jhonatan Narvaez ECU s.t.

9. Edoardo Zambanini ITA s.t.

10. Sakarias Loland DEN s.t.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).