Sisma ai Campi Flegrei, scossa di magnitudo 4.4: i crolli a Bacoli

Roma, 21 mag. (askanews) – Nelle immagini, i danni all’arcata del Belvedere di Baia, lungo i costoni di Bacoli, tra Punta Epitaffio e Pennata, in seguito allo sciame sismico in atto dalle 5.50 del mattino nell’area dei Campi Flegrei, con la scossa maggiore di magnitudo 4.4 a una profondità di circa 3.1 km in mare, secondo l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.Dai primi accertamenti, si registrano segnalazioni di cedimenti anche in parti degli intonaci delle facciate di abitazioni private. In seguito all’evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della Protezione civile.Il terremoto è stato avvertito dalla popolazione. I sindaci dei Comuni dell’Area flegrea hanno comunicato di aver predisposto ordinanze di chiusura per le scuole, in attesa dei sopralluoghi agli edifici e degli interventi tecnici. Scuole chiuse anche a Giugliano in Campania e a Napoli, limitatamente agli istituti dell’Area della Zona Rossa.