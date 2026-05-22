Ambiente, Meloni (Comset): bene premio Obiettivo Terra su biodiversità

Roma, 22 mag. (askanews) – “In occasione della Giornata Internazionale della biodiversità siamo molto contenti di sponsorizzare questo premio che valorizza i parchi nazionali e la natura. Come azienda abbiamo un imprinting molto importante sulla parte di sostenibilità, abbiamo un comitato di sostenibilità di cui fa parte anche l’ex ministro Pecoraro Scanio che è stato sponsor di questo evento. Valorizzare la natura, nel nostro caso un’isola di Burano che con i suoi pescatori vive in modo sostenibile, per noi era una cosa importante e abbiamo sponsorizzato questo evento per portare attenzione sull’importanza della biodiversità, molto spesso trascurata”. Lo ha detto Adriano Meloni, consigliere delegato Comset, a margine della cerimonia di premiazione della XVII edizione di Obiettivo Terra, a Roma, a Palazzo Valentini.”Noi come azienda, con investimenti in sostenibilità come fotovoltaico, energia rinnovabile, materiali riciclati o bioplastiche – ha aggiunto – abbiamo i bilanci di sostenibilità e seguiamo tutta la parte ambientale, anche la parte sociale e della parte di governance. Siamo molto felici di fare parte di questa iniziativa”.