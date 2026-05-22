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Meloni: per Italia questione energetica è un’assoluta priorità

| 22 Maggio 2026 17:40 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 22 mag. (askanews) – “Per l’Italia la questione energetica oggi è un’assoluta priorità. La crisi iraniana sta producendo effetti che sono pesanti per le famiglie e per le imprese sulla competitività dei nostri sistemi produttivi”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin.

“Sono problemi abbastanza simili per tutti. Dicevo appunto al primo ministro che dopo l’incontro che ho con lui incontreremo le associazioni degli autotrasportatori, come sapete, per i provvedimenti che vanno in Consiglio dei ministri e trattano proprio queste materie”, ha aggiunto.

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