M.O., Meloni: condanniamo violenze coloni e insediamenti israeliani

Roma, 22 mag. (askanews) – “Condividiamo alcuni punti fermi anche sulla situazione a Gaza e in Cisgiordania: fermo restando il diritto alla sicurezza di Israele, la soluzione dei due Stati come unica pace giusta e duratura possibile, l’importanza di assicurare l’assistenza umanitaria alla popolazione civile, la condanna delle violenze dei coloni e delle attività di insegnamento israeliane”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin.