Playoff Nba, New York vince ancora: 2-0 su Cleveland

Roma, 22 mag. (askanews) – New York non sbaglia e dopo la rimonta che li ha portati dal -22 a 7 minuti dalla fine alla vittoria al supplementare in gara-1 delle finali della Eastern Conference, i Knicks si aggiudicano anche gara-2 109-93 cambiando passo nel 3° quarto, dove un parziale di 18-0 indirizza la partita verso i padroni di casa. Josh Hart fa segnare il massimo in carriera ai playoff con 26 punti, mentre a Cleveland non bastano i 26 di Donovan Mitchell.

Finale Eastern Conference

(3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 2-0

Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104

Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93

Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 24/5 ore 2.00

Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00

Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00

Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00

Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00

Finale Western Conference

(1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 1-1

Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122

Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113

Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 23/05 ore 2.30

Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 25/05 ore 2.00

Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30

Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder* 29/05 ore 2.30

Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00

*se necessario