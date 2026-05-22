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Pnrr, ok della Commissione Ue al pagamento della IX rata all’Italia

| 22 Maggio 2026 15:40 | 0 commenti

Askanews
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Roma, 22 mag. (askanews) – La Commissione europea ha autorizzato il pagamento della nona rata del Piano nazionale di ripresa resilienza (Pnrr) dell’Italia. Lo riporta il documento con la delibera da parte dell’organismo comunitario. “La Commissione ha effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente di tutti i 36 traguardi e obiettivi pertinenti connessi al sostegno non rimborsabile – si legge – e di tutti i 14 traguardi e obiettivi pertinenti connessi al sostegno sotto forma di prestito”.

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