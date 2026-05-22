Serie A, Classifica,Atalanta in Conference League

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Roma, 22 mag. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Fiorentina-Atalanta 1-1
38ª giornata: Fiorentina-Atalanta 1-1, sabato 23 maggio 18.00 Bologna-Inter, 20.45 Lazio-Pisa, domenica 24 maggio 15.00 Parma-Sassuolo, 18.00 Napoli-Udinese, 20.45 Cremonese-Como, Lecce-Genoa, Milan-Cagliari, Torino-Juventus, Verona-Roma.
Classifica: Inter 86, Napoli 73, Milan, Roma 70, Como, Juventus 68, Atalanta 59, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma, Fiorentina 42, Genoa 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21, Pisa 18 (Inter campione d’Italia, Napoli in Champions. Atalanta in Conference. Retrocesse in B Pisa e Verona).
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