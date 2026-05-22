Transizione energetica: Berchidda risalta a livello europeo

Pavia, 22 mag.. (askanews) – Si è svolta al Polo Tecnologico di Pavia, l’assemblea generale dei partner del progetto europeo Masterpiece finanziato nell’ambito del programma Horizon Europe dell’Unione Europea.Il progetto è nato per sviluppare una piattaforma digitale modulare per la creazione e gestione di Comunità Energetiche Rinnovabili. Per l’Italia è stato selezionato il comune sardo di Berchidda, che negli ultimi anni ha partecipato a grandi programmi europei di ricerca.Al suo fianco, in questo percorso, c’è R2M Solution, partner esperto nell’acquisizione di fondi europei e nella gestione di progetti di ricerca e innovazione per enti pubblici e aziende private. Ha parlato così Thomas Messervey, CEO e Founder di R2M Solution: “In questo progetto c’è Berchidda che può parlare con la Turchia, con la Francia, con la Spagna e con la Svezia per fare un exchange di consapevolezza, di come si fa. In Italia possiamo essere molto orgogliosi di questo, perché l’Italia ha un ruolo abbastanza importante per essere un leader nella comunità energetica”.L’elemento peculiare che ha reso Berchidda così interessante sta nel fatto che, possedendo le reti elettriche, è diventato un laboratorio a cielo aperto dove poter testare nuove tecnologie e implementarle, al pari di altre più grandi municipalità europee. Ha parlato così Andrea Nieddu, Sindaco di Berchidda: “Il campo della sperimentazione e della ricerca nella dimensione europea dimostra una cittadinanza europea della comunità di Berchidda, con la partecipazione a numerosissime progettualità. Sono ben 7 i progetti avviati e in parte anche completati, di cui alcuni hanno rilasciato una ricaduta importante per il beneficio dei cittadini”.Oltre a MASTERPIECE, che si concluderà a settembre, Berchidda è parte attiva in altri quattro progetti, di cui alcuni già conclusi e altri in corso, sempre in partnership con R2M Solution.