Ue, Meloni: circostanze straoridnarie legittimano estensione flessibilità

Roma, 22 mag. (askanews) – Quelle che stiamo vivendo sono “circostanze straordinarie, al di fuori del controllo degli Stati membri, che a nostro avviso necessitano di risposte” e che “legittimano l’estensione della flessibilità per le spese in sicurezza e difesa per le spese su energia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine dell’incontro a palazzo Chigi con il primo ministro d’Irlanda, Micheál Martin.