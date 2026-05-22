Ue, Schlein: Meloni deve capire che bisogna superare l’unanimità

Roma, 22 mag. (askanews) – “Il governo Meloni si deve rendere conto che l’unione fa la forza, invece stanno contrastando il superamento dei veti. Io penso che superare l’unanimità è fondamentale in Europa perché altrimenti rimaniamo indietro”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al Festival dell’economia.

“Se non si possono cambiare i trattati – ha aggiunto – almeno si vada avanti con le cooperazioni rafforzate con i paesi che sono già pronti a partire. E accanto a questo: difesa comune, a cui il governo si dichiara contrario. E anche investimenti comuni europei. Questa è la strada”.