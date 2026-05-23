Abiogen e vitamina D: ricerca italiana e visione globale

Verona, 23 mag. (askanews) – A Verona, il congresso “Ti racconto la storia.D” offre un’occasione per leggere l’evoluzione della vitamina D attraverso la storia di una realtà industriale italiana che ha contribuito a costruirne la cultura clinica: Abiogen Pharma. Ha parlato così il Presidente di Abiogen Pharma Massimo Di Martino: “Noi siamo coloro che sono in grado di mettere insieme, su un argomento così, gli specialisti e creare un’occasione di incontro e di dibattito su quelli che sono dati internazionali con una grande produttività scientifica, che però non trovano mai l’occasione di fare una sintesi o un approfondimento e di tirare poi delle conclusioni da cui ripartire per le fasi successive”.Abiogen Pharma nasce nel 1997, ma affonda le proprie radici nella tradizione dell’Istituto Gentili di Pisa, attivo dal 1917. Nel tempo l’azienda ha consolidato la propria presenza nell’area del metabolismo osseo sviluppando un dialogo costante con la comunità scientifica e clinica. “E’ stato un cammino assolutamente virtuoso, che nasce dalla collaborazione con la scuola di Verona e col professor Adami, il quale ha avuto un’intuizione, nell’ambito di una collaborazione che spaziava anche su altre molecole, di dirci che effettivamente c’era un grande bisogno medico insoddisfatto che si affacciava per gli anni successivi. C’era necessità di presentare un farmaco esclusivamente con la vitamina D” ha detto Di Martino. In questo percorso, la vitamina D rappresenta non solo un’area terapeutica, ma anche un ambito di evoluzione scientifica e culturale, legato ai temi della fragilità ossea e della gestione dei pazienti a rischio. Un’evoluzione che oggi si intreccia con una crescente apertura internazionale e con lo sviluppo di nuove competenze e mercati. Ha parlato così Prisca Di Martino, Direttore Commerciale di Abiogen Pharma: “Siamo molto orgogliosi di essere qui oggi in quanto, come leader in questo settore, ci sentiamo in obbligo di essere presenti e di continuare ad investire al fine di mettere a disposizione dei nostri pazienti le migliori soluzioni adeguate ed efficaci, per determinate patologie o fattori di rischio. L’obiettivo di Abiogen, a livello worldwide, è di tipo culturale. La ricerca, la formazione, il dialogo con le società scientifiche sono i pilastri del nostro lavoro quotidiano”.Da un lato quindi l’evoluzione della vitamina D come tema centrale della pratica clinica moderna, dall’altro il percorso di una realtà italiana che ha contribuito a costruire questa cultura scientifica e che oggi la proietta in una dimensione più ampia, tra ricerca, innovazione e mercati internazionali.