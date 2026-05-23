Al via la prima edizione del Rome Business Summit di RBS

Roma, 22 mag. (askanews) – Più di 500 persone presenti all’Hotel Rome Cavalieri per la prima edizione del Rome Business Summit organizzato da Rome Business School. L’evento, articolato sull’intervento di 8 diversi leader provenienti da realtà aziendali differenti, ha l’obiettivo di esporre quella che è l’importanza di cavalcare il fenomeno dell’intelligenza artificiale, già ampiamente presente nella vita quotidiana di tutti noi, e che presto diverrà un assett fondamentale anche in ambito aziendale.L’intervista a Nico Losito, General Manager presso IBM: “All’interno della nostra stessa struttura IBM dove noi abbiamo attivato ormai da tre anni un’iniziativa che chiamiamo client zero cioè siamo i primi clienti, il cliente numero zero di noi stessi, utilizziamo la nostra stessa intelligenza artificiale, utilizziamo il nostro software, lo testiamo per ridisegnare in un’ottica AI first i nostri processi. Prima andiamo attraverso un mantra cioè analizziamo se questi processi hanno un impatto sul revenue, sul profitto, sul cash flow, sul livello di soddisfazione dei nostri clienti, se le risposte sono negative probabilmente il processo non va potenziato attraverso le AI ma va completamente eliminato”. 8 talks divisi in due sessioni: nella prima si è guardato all’AI come una forza già operativa, mentre nella seconda parte si è esplorata l’intelligenza umana, evidenziandone limiti e provando a tracciare un sentiero sulla base di attitudini che risulteranno determinanti all’interno delle aziende.Le parole di Antonio Ragusa, Dean di Rome Business School: “Sì oggi abbiamo realizzato la prima edizione del Rome Business Summit Powered by Rome Business School, è stato un grande momento che ha radunato più di 400 manager, rappresentanti di organizzazioni e aziende che ci ha dato la possibilità di discutere con profili di altissimo livello i temi dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale, delle nuove tecnologie applicate al business per fare un ragionamento in vista dei nuovi scenari. Chiaramente con questo approccio Rome Business School si posiziona come punto di riferimento nell’alta formazione manageriale collegata al mondo del lavoro, delle professioni e del business. È stata una prima iniziativa e contiamo di ripetere l’anno prossimo dato il grande successo e riscontro che abbiamo ottenuto”. Nel complesso, si può dire che il focus del Rome Business Summit sia proprio una rinnovata consapevolezza di come l’AI porti con sé una nuova rivoluzione industriale; e solo chi sarà in grado di padroneggiarla e capirla potrà sfruttare al meglio il vantaggio competitivo che ne deriva.