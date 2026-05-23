Cina, ad aprile 61 milioni di spostamenti in aereo

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore cinese dell’aviazione civile ha gestito 61,2 milioni di viaggi di passeggeri ad aprile, in aumento dello 0,4% su base annua, secondo i dati diffusi ieri dall’Amministrazione dell’aviazione civile della Cina.

Il mese scorso, le rotte nazionali hanno gestito 54,41 milioni di viaggi di passeggeri, in calo dello 0,2% rispetto a un anno prima, mentre le rotte internazionali ne hanno gestiti 6,79 milioni, in aumento del 5,8% su base annua, secondo i dati.

Per quanto riguarda il trasporto di merci e posta, il settore cinese dell’aviazione civile ha movimentato 854.000 tonnellate ad aprile, in aumento del 6,9% su base annua.

Il volume di merci e posta sulle rotte nazionali ha raggiunto le 456.000 tonnellate, in aumento del 2,1% rispetto a un anno prima, mentre quello sulle rotte internazionali si è attestato a 398.000 tonnellate, in crescita del 12,9% su base annua.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-