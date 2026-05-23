Diamond League, infortunio al bicipite femorale per Furlani in Cina. Tappa amara anche per Fabbri

ROMA (ITALPRESS) – Trasferta per nulla positiva per i due campioni azzurri a Xiamen, seconda tappa della Wanda Diamond League. Esce in barella Mattia Furlani, dolorante per un infortunio al bicipite femorale della coscia destra (la cui entità sarà valutata lunedì al rientro in Italia dopo i primi accertamenti in Cina), occorsogli nella fase di volo al quarto salto. Il reatino delle Fiamme Oro era terzo in classifica al momento dell’infortunio, grazie all’8,28 del terzo salto (0,1) successivo all’ingresso in gara di 8,07 (-0,1) e all’8,13 del secondo turno (-0,2). La seconda gara in terra cinese la vince il greco campione olimpico Miltiadis Tentoglou , che apre con 8,37 e sancisce il successo eguagliando la miglior prestazione mondiale stagionale con 8,46 (vento nullo). Mattia Furlani perde anche il terzo posto a causa dell’ovvia rinuncia al quinto salto, dove il giamaicano Tajay Gayle atterra a 8,32 e soffia la seconda piazza al bulgaro Saraboyukov (8,29).

Poca gloria per Leonardo Fabbri: il campione europeo di Roma 2024 e due volte sul podio iridato va a vuoto con tre nulli e conclude anzitempo la gara, con due lanci su tre oltre i 21 metri ma sbilanciatosi con il piede uscendo dalla pedana. La gara la vince il mancino giamaicano Rajindra Campbell, che ritocca il record nazionale con 22,34 e prevale sull’argento mondiale indoor Jordan Geist (21,57) e su un Ryan Crouser ancora non al massimo (21,47). Per tutti e tre, e per Leo Fabbri, appuntamento per il prossimo round il 4 giugno a Roma per la quarta tappa del circuito.

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