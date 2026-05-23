L.elettorale, Ciriani: entro giugno speriamo approvazione Camera

Roma, 23 mag. (askanews) – “Mercoledì abbiamo la riunione dei capigruppo alla Camera col presidente Fontana. I capigruppo della maggioranza chiederanno la calendarizzazione nel mese di giugno della riforma della legge elettorale. C’è la massima volontà di accelerare al massimo l’approvazione”. Così Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al Festival dell’economia di Trento.

“Dopo aver atteso le proposte del centrosinistra che non sono mai arrivate, il centrodestra ha deciso naturalmente col consenso del governo di accelerare. Speriamo entro la fine di giugno di poter approvare almeno in prima lettura alla Camera la nuova legge elettorale”, ha aggiunto.