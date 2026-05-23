Padel, Coppa dei club Msp: nel weekend finali di Roma e provincia

Roma, 22 mag. (askanews) – A due passi dal Foro Italico e dallo Stadio Olimpico, il Ponte Milvio Tennis Club è pronto a ospitare nel weekend la fase finale di Roma e Provincia e quella regionale della Coppa dei Club Maxibon Msp, il più grande torneo amatoriale di padel d’Italia organizzato da Msp Italia – ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI -, che solo a Roma ha coinvolto 188 squadre in rappresentanza di 103 circoli, con oltre 5mila giocatori pronti in campo.

Un evento – sottolinea una nota – dall’enorme valore sportivo e sociale, che ha potuto ancora una volta contare sul patrocinio della Regione Lazio e di Roma Capitale. Dopo un lungo cammino iniziato a gennaio, tra sabato e domenica si gioca per un posto nella fase nazionale che si disputerà tra sabato 27 e domenica 28 giugno al circolo 747 di Aprilia.

Al Ponte Milvio Tennis Club si parte nella mattinata di sabato 23 con la finale provinciale di Rieti tra Padel Centro Italia e Fluo Padel; dalle 13, invece, spazio alle finali dei tabelloni Gold, Silver e Bronze della provincia di Roma. La finale Gold, che vale un posto nelle finali nazionali, vedrà in campo il Padelife Black (circolo dell’attuale amministratore delegato del Monza ed ex direttore generale della Roma Mauro Baldissoni) e il Colli Portuensi White, finalista per il quarto anno consecutivo. Punto de Oro e Moma ABCoach si giocheranno la finale Silver; Flower Padel Girasole e Viboras saranno invece in campo per la finale Bronze. Domenica, dalle 9 alle 13, le finali regionali, con la vincente della fase di Roma, quella della finale di Rieti e il Latina Padel&Fit Black, in rappresentanza della provincia di Latina.

Nel corso dell’undicesima edizione della Coppa dei Club Maxibon Msp sono stati tanti i personaggi illustri che si sono alternati sul campo: da Dario Marcolin (Ponte Milvio Tennis Club) a Vincent Candela (Fight Club), passando per Andrea Silenzi (Circolo della Stampa), Francesco Arca e Pamela Camassa (The Fox), Elia Tranquilli (Padel Village), Maria Di Stolfo (Juvenia) e Cristiano Panatta, nipote di Adriano, anche lui con la maglia del Ponte Milvio Tennis Club.

“La Coppa dei Club si conferma, anno dopo anno, una delle manifestazioni sportive più importanti e partecipate del nostro territorio – ha dichiarato Mario Luciano Crea, presidente della commissione cultura, spettacolo, sport e turismo della Regione Lazio -. Le finali del 23 e 24 maggio, che giungono al termine di una competizione che ha visto la presenza di 188 squadre, raccontano il successo di un evento capace di diventare un punto di riferimento non solo per lo sport, ma anche per la socialità e la partecipazione. Dietro questi numeri c’è una grande comunità fatta di entusiasmo, spirito di squadra e amatorialità sportiva. Un percorso che continua a valorizzare i principi più autentici dello sport, come inclusione, correttezza e rispetto reciproco, dando spazio anche agli atleti con disabilità motoria, in un modello di competizione sempre più aperto e partecipativo”.

“L’appuntamento con le finali è il coronamento di un percorso iniziato mesi fa – le parole dell’assessore allo sport, al turismo, ai grandi eventi e alla moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato -. Complimenti agli organizzatori, ai finalisti e a tutte le 188 squadre, che si sono sfidati sempre con rispetto. Roma è la capitale del padel e ogni anno siamo felici che i numeri aumentino. L’aspetto a cui teniamo di più è che ogni cittadino possa fare sport ogni giorno e il padel in questo senso è uno straordinario mezzo di promozione sportiva, oltre che di inclusione e di aggregazione sociale”.

“Siamo arrivati alle fasi decisive di un’altra grande edizione della Coppa dei Club – ha sottolineato Claudio Briganti, responsabile del settore padel di Msp Italia -. I numeri su cui questa competizione si è attestata dimostrano la passione dei romani e degli italiani per il padel e quanto questa disciplina, oltre all’aspetto sportivo, sia uno straordinario strumento di aggregazione. Ci tengo a ringraziare la Regione Lazio e Roma Capitale per accompagnarci in questo cammino, e tutte le aziende che hanno scelto di sostenere una manifestazione diventata ormai tradizione all’interno del panorama degli eventi sportivi a Roma e in tutta Italia”.