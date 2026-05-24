Al via il Roland Garros: eliminata Bronzetti, più tardi in campo Bellucci, Cina e Sonego

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Nulla da fare per Lucia Bronzetti, prima della nutrita rappresentanza azzurra a scendere in campo nel tabellone principale del Roland Garros, secondo Slam stagionale in corso sulla terra battuta di Parigi (61.723.000 euro di montepremi).

La 27enne di Villa Verucchio, n.172 Wta, non sfatà il tabù e si ferma ancora al primo turno, così come accaduto nelle sue altre quattro partecipazioni a Parigi: proveniente dalle qualificazioni, la tennista romagnola si è arresa all’esordio alla ceca Marie Bouzkova, 27esima testa di serie e n.28 del ranking mondiale, vincente in due set con il punteggio di 6-3 6-1, maturato in un’ora e 10 minuti di gioco.

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