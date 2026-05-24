Arabia Saudita, Lepore (MSDesk Italy): paese in forte fermento

Roma, 23 mag. – L’Arabia Saudita si conferma un mercato strategico per le imprese italiane, anche in una fase segnata da tensioni nell’area del Golfo. È il messaggio lanciato da Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy, in occasione del workshop “Presentazione opportunità per le imprese del Lazio. L’Arabia Saudita e gli strumenti di supporto all’internazionalizzazione per le imprese”, organizzato presso l’Auditorium WEGIL di Roma in collaborazione con Lazio Innova.All’incontro, dedicato alle opportunità di investimento e agli strumenti di supporto per l’export e l’internazionalizzazione, hanno preso parte rappresentanti di Lazio Innova, Saudi EXIM Bank, SIMEST, CDP, SACE e del sistema istituzionale italiano e saudita.”Abbiamo voluto organizzare questo incontro in un momento particolarmente delicato per l’area del Golfo proprio per dimostrare come l’Arabia Saudita sia oggi un Paese in forte fermento, capace di offrire grandissime opportunità alle imprese italiane”, ha dichiarato Giuseppe Lepore, Presidente di MS Desk Italy. “Grazie all’impegno delle istituzioni italiane e saudite si possono realizzare progetti importanti e portare sviluppo per entrambi i Paesi. MS Desk Italy vuole essere un ponte tra queste due grandi realtà, accompagnando sempre più imprese italiane nel Regno dell’Arabia Saudita”