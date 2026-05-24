New York ad un passo dalle Finals Nba, Cleveland ancora ko: la serie è sul 3-0

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dieci vittorie di fila e le Finals Nba sempre più vicine. I New York Knicks stendono per la terza volta in pochi giorni i Cleveland Cavaliers con lo score di 121-108, portandosi sul 3-0 nella serie delle finali di Eastern Conference, a un solo successo dall’atto conclusivo della stagione. Potrebbe essere decisiva la sfida in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì, quando i ragazzi di coach Mike Brown saranno nuovamente in trasferta alla Rocket Arena.

Per i Knicks, che sono soltanto la settima squadra nella storia a conquistare dieci vittorie di fila ai playoff, si tratterebbe della prima volta alle Finals Nba dal 1999, quando poi si arresero ai San Antonio Spurs. Un confronto che potrebbe ripetersi a distanza di 27 anni, essendo gli Spurs avanti per 2-1 nella serie a Ovest contro gli Oklahoma City Thunder.

Venendo alla partita, il protagonista di serata è Jalen Brunson, che mette a segno 30 punti con un 10/19 al tiro. Serata positiva anche per Mikal Bridges, 22 punti a referto, e OG Anunoby, che chiude il match con 21 punti. Molto bene anche Landy Shamet con 14 punti e quattro triple messe a segno in uscita dalla panchina. A Cleveland non bastano i 24 punti messi a segno da Evan Mobley e i 23 di Donovan Mitchell, che incappa però in una serata storta al tiro.

“I ragazzi erano concentrati e questo si è visto fin dai primi minuti – le parole di Mike Brown, coach della franchigia della ‘Big Apple’ -. Penso che per tutta la partita abbiamo fatto un buon lavoro cercando di giocare veloce. Abbiamo fatto un lavoro ancora migliore nel secondo tempo, cercando di difendere senza commettere falli”.

Stanotte tornano in campo Spurs e Thunder per gara-4: i primi che avranno la possibilità di portarsi avanti 3-1 nella serie. Poi, toccherà nuovamente a Knicks e Cavaliers, con questi ultimi che dovranno giocarsi il tutto per tutto per evitare un 4-0 e l’eliminazione alle finali di Conference.

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