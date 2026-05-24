Ranking Atp, Jannik Sinner resta saldamente al comando. Quattro italiani tra i primi venti

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner resta saldamente al comando della nuova classifica Atp pubblicata oggi, giornata di primi turni sulla terra rossa del Roland Garros. Con lo spagnolo Carlos Alcaraz ai box per infortunio, il fuoriclasse altoatesino è sicuro di restare numero 1 del mondo almeno fino allo US Open, e dunque di entrare tra i dieci giocatori con più settimane all’attivo in vetta da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973.

E’ infatti certo di superare le 80 dell’australiano Lleyton Hewitt e può mettersi all’inseguimento delle 101 di Andre Agassi. Completando il Career Grand Slam, arriverebbe a 15.540, ovvero il secondo punteggio più alto nella storia del ranking computerizzato Atp.

Nella top 10, lo statunitense Ben Shelton si issa fino al quinto posto, scavalcando il canadese Felix Auger-Aliassime; due posizioni guadagnare per l’australiano Alex De Minaur, ora settimo, mentre scivolano di un gradino il russo Daniil Medvedev e l’altro americano Taylor Fritz, rispettivamente ottavo e nono.

Restano quattro gli azzurri tra i primi 20 del ranking mondiale: Lorenzo Musetti è stabile in 11esima piazza, Flavio Cobolli perde due posizioni ed è 14esimo, una in meno per Luciano Darderi 17esimo. Best ranking per Andrea Pellegrino, 124esimo.

LA TOP TEN DELLA CLASSIFICA ATP

1. Jannik Sinner (Ita) 14.750 (–)

2. Carlos Alcaraz (Esp) 11.960 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.705 (–)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.460 (–)

5. Ben Shelton (Usa) 4.070 (+1)

6. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.050 (-1)

7. Alex De Minaur (Aus) 3.885 (+2)

8. Daniil Medvedev (Rus) 3.760 (-1)

9. Taylor Fritz (Usa) 3.720 (-1)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.320 (–)

GLI ALTRI ITALIANI

11. Lorenzo Musetti 3.115 (–)

14. Flavio Cobolli 2.340 (-2)

17. Luciano Darderi 2.260 (-1)

70. Lorenzo Sonego 815 (-1)

73. Mattia Bellucci 777 (-1)

104. Matteo Arnaldi 586 (-8)

105. Matteo Berrettini 585 (+2)

124. Andrea Pellegrino 507 (+2)

128. Francesco Maestrelli 490 (–)

IL RANKING WTA: SABALENKA LEADER, GRANT GUADAGNA 35 POSIZIONI

Qualche variazione in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla Wta con un giorno d’anticipo (a Parigi scatta il Roland Garros), dopo la conclusione del “500” di Strasburgo e del “250” di Rabat. Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita la scorsa settimana dalla top ten, è stabile in 13esima posizione. Alle sue spalle, risale due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 38. La “scalatrice” della settimana in casa Italia è Tyra Caterina Grant, che grazie alla vittoria nell’ITF da 60mila dollari di Kosice, in Slovacchia, guadagna in un colpo solo altre trentacinque posizioni, sale al numero 184 e firma il “best ranking”.

Assolutamente immobile, invece, la top ten mondiale. Al comando c’è sempre Aryna Sabalenka, per l’84esima settimana consecutiva (la 92esima complessiva: lo era stata già dall’11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che deve difendere i punti della finale al Roland Garros dello scorso anno, ne mantiene 1.647 di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda.

Sul terzo gradino del podio stabile la polacca Iga Swiatek davanti alla statunitense Coco Gauff, che ha in scadenza una cambiale importante come il trionfo parigino di dodici mesi fa e che precede le connazionali Jessica Pegula, quinta, ed Amanda Anisimova, sesta. Al settimo posto c’è sempre l’ucraina Elina Svitolina davanti alla russa Mirra Andreeva, ottava, e alla la canadese Victoria Mboko, nona. La ceca Karolina Muchova, decima, chiude l’elite mondiale.

LA TOP TEN DEL RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka (Blr) 9.960 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.313 (–)

3. Iga Swiatek (Pol) 7.273 (–)

4. Coco Gauff (Usa) 6.749 (–)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.286 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 5.985 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 4.315 (–)

8. Mirra Andreeva (Rus) 4.181 (–)

9. Victoria Mboko (Can) 3.710 (–)

10. Karolina Muchova (Cze) 3.318 (–)

LE ITALIANE

13. Jasmine Paolini 2.787 (–)

38. Elisabetta Cocciaretto 1.320 (+2)

138. Lisa Pigato 551 (–)

152. Lucrezia Stefanini 495 (+2)

163. Nuria Brancaccio 463 (+2)

172. Lucia Bronzetti 448 (+1)

184. Tyra Caterina Grant 404 (+35)

258. Jessica Pieri 271 (-1)

261. Samira De Stefano 268 (-2)

267. Jennifer Ruggeri 266 (-3)

-Foto IPA Agency-

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