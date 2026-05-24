Vela, Luna Rossa di Burling e Tita vince le preregate di Cagliari

Roma, 24 mag. (askanews) – E’ Luna Rossa senior con Peter Burling e Ruggero Tita al timone a trionfare nelle prime regate di Cagliari dell’America’s cup. Il Team1 italiano

ha battuto il team New Zealand principal nel match race conclusivo a Cagliari nelle gare preliminari della Louis Vuitton 38^ America’s Cup in vista della sfida del 2027 a Napoli.

L’equipaggio italiano ha condotto la finale dall’inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi, nonostante un brivido nel finale. Il vento costante sui 12-13 nodi ha soffiato su un campo di regata perfetto, confermando Cagliari come uno degli scenari più spettacolari per far volare i velocissimi AC40, i monoscafi foiling capaci di superare i 40 nodi.

La prima regata delle preliminary della Luis Vuitton America’s Cup di Cagliari ha regalato subito emozioni e colpi di scena. Quello dell’eliminazione dopo due penalità dei capoclassifica di Luna Rossa Women&Young di Gradoni-Porro alla rincorsa vincente di Luna Rossa senior che ha anticipato i francesi nella gara al secondo posto. Race vinta dalla Gran Bretagna che di fatto ha comandato i giochi fin dall’inizio.

Il duo Gradoni-Porro sbaglia la partenza anche della seconda regata di giornata buttando alle ortiche la chance di disputare il match race di giornata. Quanto però fatto nei giorni precedenti è comunque da scrivere nelle pagine belle dei libri di vela italiani. Così è stata Luna Rossa senior ad aggiudicarsi la seconda regata e qualificarsi per il match race contro gli avversari più illustri, quelli di Emirates New Zealand.

Nella finale l’equipaggio italiano ha condotto la finale dall’inizio alla fine ed è riuscita ad anticipare i neozelandesi, nonostante un brivido nel finale. Ora appuntamento a Napoli dal 24 al 27 settembre per la seconda preregata. (Foto Luna Rossa)