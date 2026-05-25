Bari, medico preso a pugni dal fidanzato di una paziente al Policlinico

BARI (ITALPRESS) – Notte di violenza al Policlinico di Bari. Un medico di 35 anni è stato aggredito ieri sera nel reparto di Neurologia del nosocomio dopo aver visitato una ragazza di 24 anni, che era arrivata in ospedale con alcuni familiari e il fidanzato per una presunta crisi epilettica. Secondo le prime ricostruzioni, dopo aver constatato le buone condizioni della giovane, il medico le avrebbe consigliato di rivolgersi al Pronto soccorso per gli accertamenti. A quel punto il fidanzato della ragazza, che pretendeva il ricovero immediato, lo avrebbe colpito con un pugno.

Il 35enne ha riportato lesioni ai denti e a una cornea, giudicate guaribili in sette giorni, e ha sporto denuncia. L’aggressore, coetaneo del dottore e incensurato, è stato posto agli arresti domiciliari nella notte su disposizione del pm di turno. È atteso davanti al gip per la convalida.

– Foto di repertorio IPA Agency –

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