Comunali, Vannacci: bene la destra, a Vigevano candidato FnV oltre il 14%

Roma, 25 mag. (askanews) – “Le elezioni comunali hanno visto una buona affermazione delle forze politiche alternative alla sinistra e di questo ne sono contento. A Vigevano dove correva il nostro candidato, Furio Suvilla, abbiamo sfondato il 14%, superando, con la nostra lista, la Lega. Vigevano è apripista per le prossime elezioni politiche. Questi sono i veri sondaggi non quelli delle agenzie ammaestrate”. Lo dichiara il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, commentando il risultato delle elezioni comunali.