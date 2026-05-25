Ecco le date della nuova stagione: Serie A al via il 23 agosto, due gli infrasettimanali

MILANO (ITALPRESS) – Finito il campionato, si guarda già al prossimo. La serie A 2026-27 inizierà il 23 agosto per poi concludersi il 30 maggio. Due gli infrasettimanali previsti, il 28 ottobre e il 6 gennaio, la sosta natalizia è programmata per il 27 dicembre mentre il campionato si fermerà per le nazionali in 4 weekend: 27 settembre, 4 ottobre, 15 novembre, 28 marzo.

La Coppa Italia, invece, partirà col turno preliminare il 9 agosto, il 16 ci saranno i trentaduesimi, poi i sedicesimi il 2 settembre (il 15 come data di riserva). Gli ottavi di finale si giocheranno il 2 e il 16 dicembre (13 gennaio data di riserva) mentre i quarti saranno divisi fra il 3 e il 10 febbraio. Le semifinali si disputeranno con andata 3 marzo e ritorno 21 aprile, la finale infine il 19 maggio.

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