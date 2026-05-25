Lazza “Re Mida” della musica italiana, per lui nuovo record

Milano, 25 mag. (askanews) – Nuovo record per Lazza. Il suo album “Re Mida” registra un risultato unico nel panorama discografico italiano: con 377 settimane di permanenza nella Top 100 Album FIMI/NIQ, il progetto risulta oggi l’unico album a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso.

Secondo lavoro in studio dell’artista, pubblicato nel 2019 per Island Records e certificato 5 volte Disco di Platino, “Re Mida” ha consolidato negli anni numeri costanti, attraversando diverse generazioni di pubblico e confermando una longevità rara all’interno del mercato italiano.

Quello delle 377 settimane senza mai uscire dalla Top 100 FIMI/NIQ è un dato senza precedenti, che certifica sì il successo del progetto nel momento della sua uscita, ma soprattutto la sua capacità di rimanere centrale nel tempo, diventando un punto di riferimento stabile della discografia.

A questo traguardo si aggiunge la nuova certificazione ottenuta oggi: il brano Buio davanti, incluso nell’album “LOCURA”, conquista il Doppio Disco di Platino, portando il palmarès di Lazza a quota 1 Disco di Diamante, 109 Platini e 47 Dischi d’Oro.