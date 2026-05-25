“Per me la Repubblica è…”, sul sito del Quirinale i video degli italiani

Roma, 24 mag. (askanews) – “Per me la Repubblica è…”. Racconta in pochi secondi che cos’è per te la Repubblica, posta il tuo video sul sito della Presidenza della Repubblica e insieme celebriamo l’importante anniversario anche sul web e sui social media. Vuoi essere anche tu un volto della Repubblica? Bastano pochi secondi di video con te in primo piano e completa, con il tuo pensiero, che cosa è per te la Repubblica. Che cosa rappresenta e ha rappresentato: “Per me la Repubblica è…”. E’ on line sul sito della presidenza della Repubblica l’iniziativa rivolta a tutti gli italiani per raccogliere volti e voci dei cittadini sui nostri ottanta anni di democrazia che si festeggeranno il prossimo 2 Giugno, a 80 anni dalla scelta referendaria a suffragio universale di italiane e italiani di governarsi da soli e congedare la monarchia. Da oggi i primi video sono on line. La parola chiave della iniziativa sono le parole del presidente Sergio Mattarella: “la Repubblica siamo noi…”