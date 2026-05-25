Voltaggio (Eni): TEF piattaforma unica per creare filiere

Roma, 25 mag. – Durante le giornate del TEF – Taranto Eco Forum 2026, Eni, main partner dell’edizione, è intervenuta nel confronto dedicato agli ecosistemi di open innovation e al ruolo delle startup nei processi di transizione energetica, digitale e ambientale. A margine della sessione, Mattia Voltaggio, Head of Joule – Eni School for Entrepreneurship, ha sottolineato:”Il TEF – Taranto Eco Forum è una piattaforma di dialogo unica, perché mette insieme tutti gli attori del territorio necessari per creare filiere di innovazione. Siamo convinti che il potenziale delle startup innovative, capaci di unire le competenze delle due transizioni, le competenze digitali e la conoscenza del mondo energetico, delle molecole, dell’aria, dell’acqua e della bioeconomia, possa produrre valore non solo per Eni, ma anche per l’indotto e per le piccole e medie imprese del territorio. Per fare questo serve un terreno di discussione e il TEF, ormai da diversi anni, è davvero il luogo in cui si possono costruire dialoghi, sinergie e nuove opportunità”.