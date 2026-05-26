Elezioni comunali, De Luca diventa sindaco di Salerno per la quinta volta

SALERNO (ITALPRESS) – Vincenzo De Luca si appresta a tornare al governo di Salerno. L’ex governatore della Campania era già stato primo cittadino della sua città tra il 1993 e il 2015.

In base ai dati disponibili sul sito Eligendo del Viminale, quando sono state scrutinate 149 sezioni su 151, il candidato sindaco Vincenzo De Luca ottiene 38.598 voti, pari al 57,87% (dati ancora parziali), assicurandosi la vittoria al primo turno.

L’esponente del Partito democratico vince senza il simbolo del Pd, forte di sette liste: Progressisti per Salerno, Dc Democrazia Cristiana-Insieme per Salerno, Avanti-Psi, Salerno per i giovani, Cristiani democratici, A testa alta, Davvero ecologia&diritti. E senza i simboli dei partiti che contano sullo scenario nazionale. Il Pd salernitano in realtà lo ha sostenuto, mentre il resto del campo largo, tra cui il M5s, convergeva sull’avvocato Franco Massimo Lanocita, che prende 9.438 voti, pari al 14,15. Il candidato del centrodestra Gherardo Maria Marenghi, quando mancano ancora due sezioni, conquista 9.993 voti pari al 14,98%.