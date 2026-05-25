Vincenzo De Luca è il sindaco di Salerno: “Da domani a lavoro senza respiro”

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In attesa del dato definitivo appare chiaro che il nuovo sindaco di Salerno è Vincenzo De Luca, eletto primo cittadino per la quinta volta

Vincenzo De Luca si conferma per la quinta volta alla guida del comune di Salerno. Lo storico esponente politico ha conquistato nuovamente la poltrona di primo cittadino sostenuto da un’ampia coalizione composta da sette sigle, alle ultime elezioni amministrative. A comporre lo schieramento, un mix di forze politiche e movimenti locali: cinque le formazioni civiche in campo (Progressisti per Salerno, Salerno per i Giovani, A Testa Alta, Cristiani Democratici e Insieme per Salerno) a cui si sono affiancati i simboli di Psi e Davvero.

“Ringrazio di cuore i miei concittadini per un voto importante, che conferma, ancora una volta, la solidarietà, il sostegno e l’affetto che mi hanno sempre concesso”. Queste le prime parole di Vincenzo De Luca che aggiunge: “È un voto che mi riempie d’orgoglio e mi emoziona, per il quale esprimo la mia più profonda gratitudine e mi impegna a realizzare fino in fondo il programma di rilancio della città che abbiamo proposto”.

Lo scrive sul suo profilo Facebook De Luca ringraziando i suoi elettori per il risultato del primo turno delle amministrative che gli accredita la vittoria a Salerno, dove si appresta ad essere sindaco per la quinta volta. “Ringrazio affettuosamente tutti i nostri candidati per il loro impegno appassionato, in una battaglia non semplice. Da domani saremo al lavoro per la nostra comunità, in maniera concreta, senza respiro”.

A Salerno, sulla base alle proiezioni del Consorzio Opinio Italia per Rai alle ore 20 (campione 49%), Vincenzo De Luca risulta in testa con il 57,2% (coalizione centrosinistra 59,6%), seguito da Gherardo Maria Marenghi del Centrodestra al 14,9% (coalizione 15,1%). Franco Massimo Lanocita, candidato del Movimento Cinque Stelle, è al 14,9% (coalizione 13,0%).